Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыНизкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года

На фоне кризиса рынок будет постоянно сталкиваться с риском нового обвала нефтяных котировок, считают аналитики рейтингового агентства НКР.
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Низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года

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Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
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