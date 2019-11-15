Экономика
ФедералПрессНизкие ставки по вкладам вынудили россиян заняться инвестированием
Отмечается, что снижение интереса к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам. В поисках более высокой доходности россияне обращаются к паевым инвестиционным фондам и вкладываются в ценные бумаги. В кредитном учреждении рассказали, в каких валютах россияне предпочитают копить деньги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Армия и оружие
В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой
Имитационные испытания воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России (Сергиев Посад — 7) не лишены смысла, полагает The Drive.
Технологии
Apple удалит связанные с вейпингом приложения
«Как стало известно Axios, на фоне растущих опасений, связанных с влиянием электронных сигарет на здоровье, Apple удалит из App Store все 181 приложение, связанное с вейпингом», — отмечает портал.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил политическое убежище в Австрии
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, которого на родине обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве, попросил политическое убежище в Австрии.
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Игры
«Катастрофически глупый ИИ» — критики разнесли Terminator: Resistance
Происшествия
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Космос
15 ноября был произведён запуск космической системы «Энергия-Буран»
Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.
Происшествия
Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в хищении 150 млн рублей
В 2016 году Генпрокуратура направила запрос властям Кипра о выдаче обвиняемого.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.