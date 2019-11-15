Отмечается, что снижение интереса к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам. В поисках более высокой доходности россияне обращаются к паевым инвестиционным фондам и вкладываются в ценные бумаги. В кредитном учреждении рассказали, в каких валютах россияне предпочитают копить деньги.

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

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Политика Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.

Шоу-бизнес Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Технологии Apple удалит связанные с вейпингом приложения «Как стало известно Axios, на фоне растущих опасений, связанных с влиянием электронных сигарет на здоровье, Apple удалит из App Store все 181 приложение, связанное с вейпингом», — отмечает портал.

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Авто Kia рассекретила внешность новой Kia Optima Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Происшествия В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.