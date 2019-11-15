Экономика

ФедералПрессФедералПрессНизкие ставки по вкладам вынудили россиян заняться инвестированием

Отмечается, что снижение интереса к банковским вкладам связано с падением ставок по депозитам. В поисках более высокой доходности россияне обращаются к паевым инвестиционным фондам и вкладываются в ценные бумаги. В кредитном учреждении рассказали, в каких валютах россияне предпочитают копить деньги.
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