Экономика
Российская газетаЧечня стала лидером по объему освоения средств нацпроектов
Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты. Таковы данные, опубликованные в системе "Электронный бюджет". Так, в Чечне бюджет на нацпроекты освоен на 77,4 процента (12,8 миллиарда рублей).
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с чего всё началось
Татарстан вошел в топ-3 регионов по освоению бюджета на нацпроекты. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные системы «Электронный бюджет».Татар-информ01:40
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