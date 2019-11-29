Татарстан вошел в топ-3 регионов по освоению бюджета на нацпроекты. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные системы «Электронный бюджет».

с чего всё началось

Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты. Таковы данные, опубликованные в системе "Электронный бюджет". Так, в Чечне бюджет на нацпроекты освоен на 77,4 процента (12,8 миллиарда рублей).

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