Экономика
Lenta.ruНизкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что главной проблемой их реализации является слишком сложное управление. Нацпроекты исполняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в мае 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Колыма объяснила низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты
Будущее России. Национальные проекты05:33
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%
По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах в «Черную пятницу»
Роскачество опубликовало список рекомендаций, предостерегающих от мошенников в "Черную пятницу". Об этом говорится в сообщении организации.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 подешевел до рекордной отметки
Mi Note 10 оснащен дисплеем AMOLED диагональю 6,47 дюйма разрешением 1080x2340 с каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную селфи-камеру.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Футбол
«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы
Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Американские СМИ предупреждают Европу о новой волне мигрантов
В американском СМИ указывается на то, что после того, как вооруженные конфликты в Ираке, Йемене и Сирии спровоцировали «миграционное цунами», накрывшее многие страны ЕС, Европе предстоит новая волна массового наплыва иностранных граждан.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Шоу-бизнес
Павел Табаков поддержал оскандалившуюся Асмус
Актер раскрыл секреты съемок откровенных сцен Сын Олега Табакова и Марины Зудиной, 24-летний Павел, высказался в новом видео на youtube-канале "Mash" об откровенных сценах в кино.
Экономика
В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны
В Минфине разработали постановление, предполагающие дисциплинарную ответственность для губернаторов регионов, где не растут доходы бюджета.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).