Экономика
REGNUMНизкую производительность труда в РФ объяснили слабым потреблением
Низкая производительность труда в России в первую очередь связана с невысоким уровнем потребления. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Service06:04
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Производство Toyota Land Cruiser 70-й серии стартовало еще в 1980-х годах, однако модель до сих пор продаётся в некоторых странах, включая Южную Африку.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Футбол
Тадич дал крепкую пощечину Нересу во время празднования гола Промеса
Спорт-Экспресс 08:38
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
В районе торгово-развлекательного центра под Краснодаром обнаружили захоронение с останками как минимум 20 человек, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолёта ВВС у побережья Испании
ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.
RT на русском 07:17
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Политика
Европарламент одобрил перенос даты Brexit
Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.
News.ru 07:19
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58