Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Команда хотела арендовать 28-летнего игрока на три месяца.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Lenta.ru 12:54
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Происшествия

В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Происшествия

На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем

РИА Новости 12:33
Армия и оружие

Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

За сутки украинские силовики нарушили перемирие 12 раз.
Российская газета 12:36
Происшествия

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Гаджеты

Alcatel выпустила «умный» телефон

Французская компания Alcatel представила свой «умный» телефон. Модель называется Go Flip 3 либо Smartflip (в зависимости от оператора).
UfaTime.ru вчера в 10:19
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Происшествия

Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова

РБК вчера в 08:35
Общество

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

Вести.Ru 10:53
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Авто

В МВД предупредили о новой волне угонов

По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Происшествия

В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

RT на русском 09:32
Политика

Голландия засекретила место хранения скифского золота

Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.
Ruinformer.com 05:18
Наука

Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире

Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.
Русская Планета 08:26
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное