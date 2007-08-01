Футбол
Sportbox.RUНобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Команда хотела арендовать 28-летнего игрока на три месяца.
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Происшествия
В Турции перевернулся автобус с россиянами
Lenta.ru 12:54
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Происшествия
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
РИА Новости 12:33
Армия и оружие
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе
За сутки украинские силовики нарушили перемирие 12 раз.
Российская газета 12:36
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Гаджеты
Alcatel выпустила «умный» телефон
Французская компания Alcatel представила свой «умный» телефон. Модель называется Go Flip 3 либо Smartflip (в зависимости от оператора).
UfaTime.ru вчера в 10:19
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия
В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Происшествия
В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32
Политика
Голландия засекретила место хранения скифского золота
Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.
Ruinformer.com 05:18
Наука
Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире
Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.
Русская Планета 08:26
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35