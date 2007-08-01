Футбол
Sportbox.RUНобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Команда хотела арендовать 28-летнего игрока на три месяца.
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Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Политика
Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту
Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
RT на русском 11:05
Единоборства
Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира
Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Футбол
«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе
Советский спорт 13:56
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Теннис
Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 11:39
Происшествия
Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу
"По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.
ТАСС 11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Футбол
«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов»
Вестник Кавказа 11:58
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Волейбол
Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 12:53
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru 06:12
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
Газета Кемерова 18 сентября в 08:54
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru 02:56
Экономика
На Украине горняки отказались покидать шахту из-за долгов по зарплате
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и требуют выплатить им долги по зарплате.
RT на русском вчера в 06:41
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
Ранее сообщалось о 65 задержанных на акции «жёлтых жилетов» в столице Франции.
RT на русском 09:32
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Футбол
Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
Чемпионат 05:20
Происшествия
Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20