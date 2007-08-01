Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Команда хотела арендовать 28-летнего игрока на три месяца.
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Стал известен клуб, который проявлял интерес к Кокорину

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Нобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
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Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским дальнейшие реформы украинской экономики и попытки Китая завладеть технологиями украинских предприятий.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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