Футбол
Sportbox.RUНобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Команда хотела арендовать 28-летнего игрока на три месяца.
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Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Здоровье
В подмосковном Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек
Собравшиеся на митинг жители Егорьевска требовали прекратить увольнения медиков и отправить в отставку главврача Гарика Хачатряна, как не справляющегося со своими обязанностями.
Эхо Москвы 15:04
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
RT на русском 09:35
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском 10:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Здоровье
Врачи центра «СОГАЗ» помогли пациенту, жившему с тяжелым апноэ 30 лет
Благодаря регулярной практике обмена опытом врачи из регионов знакомятся с ведущими методами оказания медицинской помощи, а пациенты получают ее, в том числе по программе ОМС.
РЕН ТВ 13:24
Футбол
Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:45
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне
В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня 13:44
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Политика
В Белом доме назвали темы для встречи Зеленского и Трампа
Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским дальнейшие реформы украинской экономики и попытки Китая завладеть технологиями украинских предприятий.
РБК вчера в 15:21
Происшествия
Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Религия
Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Шоу-бизнес
Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати
20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49