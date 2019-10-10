Общество

РБКРБКНобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

Лауреатом Нобелевки за 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Европа, проза, достоинство. Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Новая газета11:27

Кто такие Ольга Токарчук и Петер Хандке, получившие Нобелевскую премию?

Аргументы и Факты11:36

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по литературе за 2018-ый и 2019-ый годы

Эхо Москвы11:24

Феминистка из Польши и православный из Австрии: Нобель по литературе достался «антиреалистам»

Вести.Ru10:11

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе

Россия – Культура08:38

Петер Хандке удивлен решением о награждении его Нобелевской премией по литературе

ТАСС11:25

Издательство спрогнозировало рост спроса на книги нобелевских лауреатов

РИА Новости11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
Российская газета 10:27
Автоспорт

Феттель признал, что был не прав в Сочи

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Чемпионат 05:19
Экономика

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета 10:53
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:03
Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 10:21
Политика

Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика

Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»

В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Шоу-бизнес

Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Гаджеты

Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов

Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Здоровье

Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на «Активном гражданине»

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
ТВ Центр 05:13
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Политика

В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний

В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика

Меркель и Зеленский не нашли препятствий для «нормандской» встречи

News.ru вчера в 14:45
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Армия и оружие

США в очередной раз спекулируют на Синьцзяне

Пекин отвечает разработкой системы раннего оповещения о ракетном нападении, которая, как сообщил на заседании Валдайского клуба президент России Владимир Путин, создается с участием нашей страны, что является шагом по пути фактического формирования двустороннего если не союза, то тесного сотрудничества.
REGNUM 07:36
Кино

Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»

Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Происшествия

В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба

Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
BFM.ru 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Токарчук
Польская писательница
Польская писательница и поэтесса, одна из наиболее заметных фигур современной польской литературы. Лауреат Международной Букеровской премии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Петер Хандке
Австрийский писатель
Австрийский писатель и драматург. Лауреат премии памяти Шиллера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное