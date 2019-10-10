Общество
РБКНобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии
Лауреатом Нобелевки за 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
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Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Политика
Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на «Активном гражданине»
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
Политика
В США четырёх человек обвинили в сговоре вокруг избирательных кампаний
В США четыре человека подозреваются в сговоре с целью иностранного финансирования агитационно-пропагандистского комитета, который поддерживает президента США Дональда Трампа, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Политика
Меркель и Зеленский не нашли препятствий для «нормандской» встречи
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Армия и оружие
США в очередной раз спекулируют на Синьцзяне
Пекин отвечает разработкой системы раннего оповещения о ракетном нападении, которая, как сообщил на заседании Валдайского клуба президент России Владимир Путин, создается с участием нашей страны, что является шагом по пути фактического формирования двустороннего если не союза, то тесного сотрудничества.
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Происшествия
В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба
Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.