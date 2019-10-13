Наука

REGNUMREGNUMНобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.
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с чего всё началось

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.
ТАСС Наука 05:40

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Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

ТАСС Наука 05:40

Нобелевский лауреат рассказал о механизмах развития рака

Ореанда-Новости06:21

Нобелевский лауреат назвал главную причину возникновения рака

Известия13:27

Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака

Российская газета09:14

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

REGNUM08:44

Нобелевский лауреат раскрыл основную причину развития рака

Московский Комсомолец14:19

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

РБК15:38
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Томас Линдал
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Шведско-британский учёный-биохимик, исследователь раковых заболеваний. В 2015 году он разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК».
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