Наука
REGNUMНобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.
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с чего всё началось
Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.ТАСС Наука 05:40
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Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика
Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе
Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.
Известия 17:23
Происшествия
Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ
Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.
Аргументы и Факты 11 октября в 22:14
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Здоровье
Минздрав хочет покрыть дефицит врачей привлечением мигрантов
Собственные кадровые резервы страны могут покрыть дефицит медицинских работников лишь на 4%. Для решения этой проблемы приезжим врачам из других стран предлагают в упрощенном порядке выдавать гражданство, чтобы облегчить их трудоустройство.
Vtambove.ru 08:40
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 10 октября в 03:49
Политика
Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ
У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
БИЗНЕС Online 14:58
Армия и оружие
Новейший беспилотник США на испытаниях сдуло ветром
Во время третьего по счету испытательного полета американского беспилотника, XQ-58A Valkyrie, считающегося новейшей разработкой, случился инцидент.
Российский Диалог 04:12
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Армия и оружие
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Киностудия Universal представила первый трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
REGNUM 15:56
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток вчера в 04:46
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13
Экономика
Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам
1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
REGNUM 03:37
Киберспорт
Payday 3 может выйти в 2022-2023 году
Starbreeze Studios назвала приблизительную дату релиза Payday 3. Согласно финансовому отчету студии, игра может выйти в 2022-2023 году.
Cyber.sports.ru 03:53
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с членами Конгресса США над введением жестких санкций против Турции.
Мойка78 12:05
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Политика
В ожидании завтрашнего майдана СовБез Украины провёл важное совещание
Как уже сообщала «Русская Весна», в преддверии завтрашних протестов Зеленский выступил со срочным обращением к нации.
Rusvesna.su 16:50
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32