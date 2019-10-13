Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.

с чего всё началось

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.

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