Наука
REGNUMНобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.
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с чего всё началось
Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.ТАСС Наука 05:40
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Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
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Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
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Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
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Суть событий 03:30
Футбол
Черчесов назвал победу на Евро главной задачей сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей национальной команды является победа на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 15:35
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро
Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
Профиль вчера в 05:36
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Политика
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
ТАСС вчера в 17:05
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
REGNUM 15:03
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс 11:24
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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
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Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Спорт
Кениец Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге пробежал марафон менее чем за два часа.
Народные новости вчера в 08:26