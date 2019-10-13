Наука

REGNUMREGNUMНобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.
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с чего всё началось

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.
ТАСС Наука 05:40

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Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

ТАСС Наука 05:40

Нобелевский лауреат раскрыл основную причину развития рака

Московский Комсомолец14:19

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

REGNUM08:44

Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака

Российская газета09:14

Нобелевский лауреат назвал главную причину возникновения рака

Известия13:27

Нобелевский лауреат рассказал о механизмах развития рака

Ореанда-Новости06:21

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

РБК15:38
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Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru 15:35
Политика

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РИА Новости 13:17
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РИА Новости 13:33
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Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
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«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных

«Ростелеком» и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.
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В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
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Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
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Экономика

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38
Армия и оружие

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В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
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В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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В Сети появились кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»

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В Киеве заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

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«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

РИА Новости вчера в 07:07
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Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.
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Названы регионы — лидеры по вводу жилья в эксплуатацию в России

Московская и Ленинградская области лидируют в рейтинге по количеству введённого в строй жилья в пересчёте на одного человека в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года.
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Томас Линдал
Британский учёный
Шведско-британский учёный-биохимик, исследователь раковых заболеваний. В 2015 году он разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК».
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