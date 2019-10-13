Наука

REGNUMREGNUMНобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Нобелевский лауреат Томас Линдал приехал в Россию впервые.
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с чего всё началось

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

Лауреатами стали Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). На этой неделе шведский исследователь впервые посетил Россию и выступил с лекцией на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0 +. Линдал открыл механизм так называемой эксцизионной репарации оснований.
ТАСС Наука 05:40

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Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

ТАСС Наука 05:40

Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака

Российская газета09:14

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

REGNUM08:44

Нобелевский лауреат рассказал о механизмах развития рака

Ореанда-Новости06:21

Нобелевский лауреат назвал главную причину возникновения рака

Известия13:27

Нобелевский лауреат раскрыл основную причину развития рака

Московский Комсомолец14:19

Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

РБК15:38
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Армия и оружие

В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Экономика

Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 11 октября в 01:51
Футбол

Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич получил травму в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Уэльса, передает AS.
Газета.Ru 20:30
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Общество

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие

Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

Газета.Ru 20:15
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Армия и оружие

Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Lenta.ru 17:04
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований

Известия 12:46
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru вчера в 10:06
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН вчера в 19:45
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Футбол

Футболисты «Сахалина» закончили год боевой ничьей в Чите

Старт встречи для нашей команды получился неудачным — уже к 15 минуте встречи мы "горели" 0:2. Первый гол пришел в наши ворота после навеса в штрафную площадь: сахалинцы вроде вынесли мяч, но он вернулся к читинцам, и Никита Дьяченко бильярдным ударом послал снаряд в дальний угол ворот (6-я минута).
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Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия

Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске

По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Шоу-бизнес

Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото

Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 05:07
Авто

В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США

Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Единоборства

Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru вчера в 23:57
Кино

Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
Экономика

Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам

1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
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Происшествия

Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Армия и оружие

Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки

Daily Storm 05:03
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Томас Линдал
Британский учёный
Шведско-британский учёный-биохимик, исследователь раковых заболеваний. В 2015 году он разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК».
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