Экономика
РосбалтНобелевский лауреат опроверг пользу снижения налогов для экономики
Американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года, убежден, что необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом.
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Экономист Абхиджит Банерджи, ставший в этом году лауреатом премии Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике, убежден, что стимулировать спрос нужно с помощью повышения, а не понижения налогов, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 13:19
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