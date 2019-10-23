Экономика

РосбалтРосбалтНобелевский лауреат опроверг пользу снижения налогов для экономики

Американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года, убежден, что необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Экономист Абхиджит Банерджи, ставший в этом году лауреатом премии Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике, убежден, что стимулировать спрос нужно с помощью повышения, а не понижения налогов, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 13:19

Подробнее о событии

Нобелевский лауреат предложил «доказанный и эффективный» способ борьбы с бедностью

Московский Комсомолец12:47

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Lenta.ru07:34

Почему миру требуется не меньше экономистов, а больше

Наша версиявчера в 03:00

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Говорит Москва02:57

Нобелевский лауреат назвал мифом пользу для экономики от снижения налогов

РБК02:33

Лауреат Нобеля по экономике призвал забыть о снижении налогов

Forbesвчера в 13:19

Нобелевский лауреат опроверг пользу снижения налогов для экономики

Росбалт04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская газета вчера в 06:55
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info 06:57
Армия и оружие

Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 21 октября в 08:17
Политика

Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости 22:31
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru вчера в 01:53
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Киберспорт

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Армия и оружие

Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру вчера в 13:46
Общество

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Футбол

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма 13:29
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой

Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
StarHit.ru 00:00
Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН 21 октября в 05:51
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Политика

Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru 22:38
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.
Взгляд.ру 12:05
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное