с чего всё началось

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Гаджеты Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.

Футбол Лэмпард: «„Челси“ показал выдающуюся игру в матче с „Аяксом“» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над "Аяксом" (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В Росатоме опровергли заявления о ввозе в Россию радиоактивных отходов Ранее в среду, 23 октября, российское отделение Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов — так называемых урановых «хвостов», которые являются побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.

Армия и оружие Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.

Армия и оружие Песков заявил, что США предали курдов США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Шоу-бизнес Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.

Происшествия Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Экономика Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4% Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Экономика Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.

Политика Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.

Общество Правительство одобрило возвращение пива на стадионы Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.

Авто В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD Как пишет издание «Trend» со ссылкой на посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова, первая партия автомобилей Khazar, состоящая из 10 единиц, будет импортирована в РФ в ближайшее время.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.