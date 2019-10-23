Экономика
Lenta.ruНобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Экономика
В России введут налог на самозанятых
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников.
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Армия и оружие
Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров, которые продолжались более шести часов, смогли достигнуть ряда договоренностей по поводу ситуации, которая сегодня происходит на севере Сирии.
Здоровье
Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными
Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Политика
Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ
Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ.
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Общество
Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей
Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
Здоровье
В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу
Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Общество
Крупнейший пиратский плеер Moonwalk лишился серверов
Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.
Политика
Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Авто
Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Наука
Природными ГМО-растениями признаны клюква, чай и арахис
Авто
Mazda представила свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30
Японская компания Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.