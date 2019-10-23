Экономика

Lenta.ruLenta.ruНобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.
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