Экономика
Lenta.ruНобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах. Об этом заявил американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.
РБК 10:33
Футбол
Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо»
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с брестским «Динамо».
Евро-футбол.ру 10:10
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ 09:40
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 10:13
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Политика
На Украине ожидают «временные проблемы» после остановки транзита газа
В случае прекращения Россией транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года у некоторых небольших городов страны могут быть «временные проблемы».
REGNUM 10:14
Шоу-бизнес
Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
Kleo.ru 07:05
Общество
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.
Lenta.ru 10:09
Авто
Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня 07:26
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
REGNUM 10:27
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 21 октября в 01:00
Общество
ФСИН объяснила выгоды работы с заключенными для бизнеса
ФСИН считает, что коммерческим структурам выгодно работать с заключенными.
РБК 08:29