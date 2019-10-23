Экономика
Говорит МоскваНобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
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Нобелевский лауреат предложил «доказанный и эффективный» способ борьбы с бедностью
Московский Комсомолец12:47
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Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Хоккей
Ткачев покинул лед на носилках в матче с «Магниткой»
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (0:1 Б). Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться после столкновения с нападающим «Металлурга» Егором Коробкиным, применившим силовой прием.
Единоборства
Макгрегор сравнил Усика с Тайсоном
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сравил украинского боксера Александра Усика с легендой бокса Майком Тайсоном, передает "Чемпионат".
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
Общество
«Феминистический ответ менспредингу» в московском метро сняли на видео
«Феминистический ответ менспредингу», — говорится в подписи к публикации. Когда именно был снят ролик, не уточняется.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Общество
Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес
Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Здоровье
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Кино
Фильм «Джокер» вошел в список самых кассовых фильмов категории R
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Кино
Рената Литвинова раскритиковала фильмы Marvel
Актриса согласилась с мнениями Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Фордом Копполо Актриса Рената Летвинова на своей странице В Инстаграм присоединилась к критике фильмов Marvel.
Гаджеты
GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF
Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.
Политика
Медведев вновь встретился с Медведчуком
Премьер-министр РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и обсудил сотрудничество между партиями.