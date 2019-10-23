Экономика
Говорит МоскваНобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
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с чего всё началось
Экономист Абхиджит Банерджи, ставший в этом году лауреатом премии Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике, убежден, что стимулировать спрос нужно с помощью повышения, а не понижения налогов, пишет Bloomberg.Forbes22 октября в 13:19
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Московский Комсомолецвчера в 12:47
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