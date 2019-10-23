с чего всё началось

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.

Здоровье Губернатор Алтайского края потребовал проверить Ключевскую ЦРБ В социальных сетях врачи Центральной районной больницы Ключевского района обратились губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время циркового шоу в Карелии Шокирующее видео нападения хищного животного на дрессировщика во время представления в Олонце появилось в социальной сети в группе «В помощь маме – Петрозаводск».

Гаджеты Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Происшествия В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.

Футбол Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».

Единоборства Отец Нурмагомедова напомнил фанатам о приезде Макгрегора в Москву Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предстоящий визит ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).