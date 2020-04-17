Коронавирус
ИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Культура
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Мусульмане выражают недоумение некоторыми странностями сериала, о чем сообщили руководителю федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву.
Shraibikus News 04:30
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
Экономика
Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так
Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
URA.Ru вчера в 11:00
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Наука
Морские лилии стали невкусными без помощи симбионтов
N+1 вчера в 14:11
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Экономика сегодня вчера в 15:31
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом
Количество жертв заболевания достигло 313, количество выздоровевших выросло до 3057. Страна заняла 10 место в мире по заболеваемости.
Snob.ru 03:54
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Экономика
В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей
В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44
Политика
Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Здоровье
Россия вошла в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом
Россия заняла 10 место в списке стран, по числу заболевших коронавирусом.
Online47.ru 04:15
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru вчера в 06:34
Футбол
«МЮ» не планирует покупать Кейна
«МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в «Тоттенхэме».
Sports.ru 04:39
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
Происшествия
Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус
Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
Общество
Свердловский минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области 16 пациентов с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести.
REGNUM 04:07
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM вчера в 09:27
Наука
Создана солнечная батарея с рекордным КПД в 50%
Команда из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (США) создала солнечные элементы с КПД 39,2%. Под яркими солнечными лучами, когда освещенность превышает естественную в 143 раза, эффективность составляет 47,1%. Современный фотоэлемент включает в себя 6 слоев, которые занимаются энергией.
ToDay News Ufa вчера в 14:24
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:33