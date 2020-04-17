Коронавирус

ИзвестияИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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«Манипуляция» с ВИЧ: ученый заявил, что COVID-19 выведен искусственно

Московский Комсомолец00:19

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Lenta.ruвчера в 12:22

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБКвчера в 15:05

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известиявчера в 14:17

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус был создан в лаборатории

URA.Ruвчера в 12:41

Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

ТАССвчера в 15:56

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

РИА Новостивчера в 12:12
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1,1K
Культура

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Мусульмане выражают недоумение некоторыми странностями сериала, о чем сообщили руководителю федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву.
Shraibikus News 04:30
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Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
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Экономика

Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
URA.Ru вчера в 11:00
Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
5
Наука

Морские лилии стали невкусными без помощи симбионтов

N+1 вчера в 14:11
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
89
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
4K
Общество

В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
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Общество

За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом

Количество жертв заболевания достигло 313, количество выздоровевших выросло до 3057. Страна заняла 10 место в мире по заболеваемости.
Snob.ru 03:54
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
11
Экономика

В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей

В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44
Политика

Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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Здоровье

Россия вошла в ТОП-10 стран по числу заболевших коронавирусом

Россия заняла 10 место в списке стран, по числу заболевших коронавирусом.
Online47.ru 04:15
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru вчера в 06:34
1,3K
Футбол

«МЮ» не планирует покупать Кейна

«МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в «Тоттенхэме».
Sports.ru 04:39
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Политика

МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера

В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
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Происшествия

Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус

Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
2
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
18
Общество

Свердловский минздрав рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области 16 пациентов с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести.
REGNUM 04:07
2
Происшествия

Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM вчера в 09:27
82
Наука

Создана солнечная батарея с рекордным КПД в 50%

Команда из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (США) создала солнечные элементы с КПД 39,2%. Под яркими солнечными лучами, когда освещенность превышает естественную в 143 раза, эффективность составляет 47,1%. Современный фотоэлемент включает в себя 6 слоев, которые занимаются энергией.
ToDay News Ufa вчера в 14:24
17
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
216
Экономика

МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:33
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Люк Монтанье
Французский биолог
Французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, которую он разделил с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
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