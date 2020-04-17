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Культура Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза» Мусульмане выражают недоумение некоторыми странностями сериала, о чем сообщили руководителю федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву. 36

Экономика Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

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Политика Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19 Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 3

Футбол «МЮ» не планирует покупать Кейна «МЮ» ранее интересовался 26-летним форвардом сборной Англии, но не готов платить за него столько, сколько попросят в «Тоттенхэме».

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 549

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,8K

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