Коронавирус
ИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
Читать в источнике
Оценить564
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество
Экипаж МКС возвращается на Землю, охваченную коронавирусом
МИР 24 вчера в 23:38
Общество
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:51
Политика
США выделят на поддержку фермерам $33 млрд
В ближайшее время США выделят на поддержку сельского хозяйства 19 млрд долларов, еще 14 млрд американскому минсельхозу выделят в июле.
Московский Комсомолец 19:24
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Энергетика
Цена нефти WTI упала до минимумов 2002 года
Цена на нефть марки Brent, напротив, росла - на 2,52%, до $28,52 за баррель в 20.27 мск.
Газета.Ru 14:23
Общество
Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19
К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 17:53
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 05:06
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала результат новой пластической операции
Светская львица и скандально известная журналистка Божена Рынска рассказала о новой пластической операции, а также поделилась фотографиями «до и после».
НТВ 08:26
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
Discover24 03:47
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Финансы
Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплату
Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату заработных плат и уже выдал около 1,4 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
ТАСС 08:25
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45