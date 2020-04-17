Коронавирус

ИзвестияИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

ТАСС15:56

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус был создан в лаборатории

URA.Ru12:41

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия14:17

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК15:05

Нобелевский лауреат Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали ученые

Московский Комсомолец12:28

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Lenta.ru12:22

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождение коронавируса

РИА Новости12:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество

Экипаж МКС возвращается на Землю, охваченную коронавирусом

МИР 24 вчера в 23:38
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Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:51
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Политика

США выделят на поддержку фермерам $33 млрд

В ближайшее время США выделят на поддержку сельского хозяйства 19 млрд долларов, еще 14 млрд американскому минсельхозу выделят в июле.
Московский Комсомолец 19:24
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Религия

В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований

Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Кино

Гузель Яхина ответила на претензии к сериалу «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 03:28
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Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
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Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Энергетика

Цена нефти WTI упала до минимумов 2002 года

Цена на нефть марки Brent, напротив, росла - на 2,52%, до $28,52 за баррель в 20.27 мск.
Газета.Ru 14:23
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Общество

Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19

К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Политика

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Министерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 17:53
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Экономика

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля

Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 05:06
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Здоровье

Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области

В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
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Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
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Шоу-бизнес

Божена Рынска показала результат новой пластической операции

Светская львица и скандально известная журналистка Божена Рынска рассказала о новой пластической операции, а также поделилась фотографиями «до и после».
НТВ 08:26
Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
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Технологии

Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
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Футбол

Цорн сообщил, что «Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

Metaratings 13:27
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Финансы

Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплату

Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату заработных плат и уже выдал около 1,4 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
ТАСС 08:25
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

RT на русском 13:44
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Киберспорт

В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
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Люк Монтанье
Французский биолог
Французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, которую он разделил с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
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