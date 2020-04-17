Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

Общество Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.

Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 40

Единоборства Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249 В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 22

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 424

Общество В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.

Космос NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона. 1

Политика Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции. 21

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 37

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках. 12

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 802

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 1,5K

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,6K

Общество В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 331

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 5

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,2K

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.