Коронавирус
ИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Единоборства
Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249
В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 16:35
Здоровье
Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин
Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Космос
NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Принятие документа поддержал Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что им часто поступают жалобы на подобные заведения.
Муксун.fm 14:00
Игры
Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
News.ru вчера в 07:13
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
Суть событий 13:00
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН вчера в 17:58
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.
Dota2.ru 16:46
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17