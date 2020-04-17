Коронавирус

ИзвестияИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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Нобелевский лауреат Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали ученые

Московский Комсомолец12:28

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК15:05

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия14:17

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус был создан в лаборатории

URA.Ru12:41

Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

ТАСС15:56

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Lenta.ru12:22

Нобелевский лауреат полагает, что коронавирус создали в лаборатории

РИА Новости12:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Общество

Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии

После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
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Единоборства

Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249

В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 16:35
Здоровье

Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин

Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Космос

NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
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Происшествия

В Ярославской области при пожаре в жилом доме погиб мэр Данилова

РБК 08:14
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Общество

Госдума поддержала запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Принятие документа поддержал Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что им часто поступают жалобы на подобные заведения.
Муксун.fm 14:00
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Игры

Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ru вчера в 07:13
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Общество

В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
Суть событий 13:00
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Что происходит 08:24
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Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
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Кино

Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино

Lisa.ru 09:45
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Здоровье

В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
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Космос

Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН вчера в 17:58
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.
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Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Dgl.ru 07:02
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Экономика

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17
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Люк Монтанье
Французский биолог
Французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, которую он разделил с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
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