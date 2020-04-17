Коронавирус
ИзвестияНобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.
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Энергетика
В Калининграде резко подешевело дизтопливо
За последнюю неделю стоимость топлива не изменилась ни на копейку, а вот дизтопливо опустилось в цене сразу на 22 копейки — до 48,70 рубля.
Янтарный Край вчера в 03:47
Происшествия
Источник: штраф за езду без пропуска придет с каждой камеры, фиксирующей нарушителя
Штрафы за поездку по Москве и Московской области будут выписываться с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя, при этом в случае остановки машины сотрудником ГИБДД ее могут отправить на штрафстоянку.
ТАСС 03:18
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Гаджеты
Ключевые особенности Huawei Nova 7 раскрыты на официальном изображении
Основные особенности смартфона Huawei Nova 7 были рассекречены благодаря выпуску официального изображения устройства.
Актуальные Новости 16 апреля в 00:58
Здоровье
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 16 апреля в 14:25
Здоровье
В Башкирии десять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Уфа, 18 апреля 2020, 09:26 — REGNUM Десять пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ в больницах Башкирии.
REGNUM 02:26
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Культура
Министр культуры Татарстана ответила на просьбу снять с эфира «Зулейха открывает глаза»
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова прокомментировала просьбы отдельных активистов закрыть сериал «Зулейха открывает глаза», который снят по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вести Татарстан вчера в 09:47
Авто
Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101
Специалисты спортивного подразделения «АвтоВАЗа», компании Lada Sport, создали реплику первого раллийного автомобиля Волжского автозавода, который был разработан на базе ВАЗ-2101.
Известия вчера в 07:17
Общество
Экс-глава Коми Сергей Гапликов за год заработал почти 10 млн рублей
Сергей Гапликов на посту главы Коми заработал 9 895 291,29 руб. В 2018 году сумма была чуть больше - 9 918 454,84 руб. Каким-либо транспортом он не владеет.
Комиинформ вчера в 15:11
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Общество
Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства
Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 36 793.
Snob.ru 03:39
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 15 апреля в 07:13
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Гаджеты
Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае
3DNews вчера в 17:08
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
РИА Новости вчера в 11:59