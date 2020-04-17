Коронавирус

РБКРБКНобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

Французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Об этом он рассказал телеканалу CNEWS. Он отметил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань.
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Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

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Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

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Московский Комсомолец12:28

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