Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

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