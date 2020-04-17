Коронавирус
Lenta.ruНобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
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Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
Известия 12:30
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Vprognoze.ru вчера в 16:11
Экономика
РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
Ведомости 11:56
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Медведев допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что борьба с распространением коронавируса требует принятия экстраординарных мер.
Труд 08:17
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Российская газета 06:20
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Здоровье
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:47
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Политика
Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
Футбол
«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Газета.Ru 13:24
Здоровье
В Петербурге у более чем 130 медиков заподозрили коронавирус
Более 130 медицинских работников находятся в инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подозрением или с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главврач больницы Денис Гусев.
РИА Новости 13:17
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 15 апреля в 14:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01