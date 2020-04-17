Коронавирус
Газета.RuНобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNEws. Он заявил, этот вирус создали молекулярные биологи.
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Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 19:48
Армия и оружие
В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя
Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 02:39
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru 21:36
Общество
Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
Общество
Экипаж МКС вернется на «коронавирусную Землю» после полугода в космосе
Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир вернется в пятницу на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-15" после полугода на МКС.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Общество
До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов.
ТАСС 14:54
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин
REGNUM 10:10
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Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Общество
В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM 16:46
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
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Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде
Российская газета вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Политика
Главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе
Руководители Архангельской области и Коми не поддерживают проект строительства полигона ТКО «Шиес» в связи с тем, что он несет угрозу здоровью граждан и экологии соседних территорий.
Коммерсантъ 09:29
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В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Политика
В РФ начались испытания вакцин от коронавируса
Российские специалисты начали лабораторные доклинические испытания нескольких вакцин от коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 12:44