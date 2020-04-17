Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNEws. Он заявил, этот вирус создали молекулярные биологи.
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«Манипуляция» с ВИЧ: ученый заявил, что COVID-19 выведен искусственно

Московский Комсомолец00:19

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известиявчера в 14:17

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБКвчера в 15:05

Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

ТАССвчера в 15:56

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус был создан в лаборатории

URA.Ruвчера в 12:41

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Lenta.ruвчера в 12:22

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

РИА Новостивчера в 12:12
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Общество

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Люк Монтанье
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Французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, которую он разделил с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси. Вместе с Барре-Синусси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию.
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