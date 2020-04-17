Коронавирус
Газета.RuНобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNEws. Он заявил, этот вирус создали молекулярные биологи.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Недвижимость
Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура вчера в 07:38
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Общество
Трамп представил план выхода США из карантина
«Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других.
Expert.ru вчера в 03:34
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
Общество
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 00:34
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 16 апреля в 16:21
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Космос
МКС-модуль «Наука» отправился в вакуумную камеру
Государственная корпорация Роскосмос рассказала о подготовке к запуску многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — долгостроя, вывод которого на орбиту многократно переносился.
3DNews 00:17
Футбол
«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»
Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда.
ProstoProSport вчера в 13:15
Армия и оружие
В Вооруженных силах создали резерв для борьбы с коронавирусом
Резерв из 10 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц техники создали в ВС РФ для помощи регионам в борьбе с коронавирусом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:00
Религия
Православные готовятся отметить Пасху
Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.
Интерфакс вчера в 22:00
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
РИА Новости 00:26
Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
Наука
Российские ученые назвали потенциальные сверхпроводящие соединения
Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.
РИА Новости вчера в 10:19
Гаджеты
Бюджетный iPhone SE представила Apple
Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 15 апреля в 12:48
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим, как в Москве
В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.
АБН 16 апреля в 17:25
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Кино
Сценарист намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс»
Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который вместе с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал «Твин Пикс» намекнул о продолжении.
Телеканал 360° вчера в 19:54
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны»
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Под его руководством клуб в общей сложности выиграл 14 трофеев.
Матч ТВ вчера в 22:58
Наука
Создан новый метод для лечения рака печени
Новый комбинированный метод терапии рака печени был разработан международной командой ученых.
Rusargument вчера в 19:49