Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNEws. Он заявил, этот вирус создали молекулярные биологи.
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Нобелевский лауреат считает, что коронавирус был создан в лаборатории

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Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

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