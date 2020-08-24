Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Смотрите также
В России началось серийное производство обновленного Ми-35П на экспорт
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Зеленский пообещал провести большой военный парад в Донбассе
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты
Суд отложил заседание по делу Ефремова на 31 августа
Врачам омской больницы поступали угрозы в связи с лечением Навального
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Республиканцы в США официально выдвинули Пенса в вице-президенты
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
Подробнее о событии