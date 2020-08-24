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Интерфакс
Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.В источнике
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Коммерсантъ

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии в качестве свидетеля по делу о совете оппозиции

Коммерсантъ11:36
RT на русском

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

RT на русском11:31
РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали в белорусский СК

РИА Новости11:20
РБК

Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

РБК11:28
ТАСС

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

ТАСС11:19
Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Интерфакс11:45
REGNUM

На допрос в СК Белоруссии вызвали третьего члена координационного совета

REGNUM08:13
КП - Беларусь

Лауреата Нобелевской премии Алексиевич вызвали в Следственный комитет

КП - Беларусь11:56

В России началось серийное производство обновленного Ми-35П на экспорт

По сообщению пресс-службы холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех), началось серийное производство боевых вертолетов Ми-35П в обновленном облике по экспортному контракту на предприятии «Роствертол».
Военное дело01:21

Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
3

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

Лукашенко направил Кучме поздравление с Днем независимости Украины

Поздравление с Днем Независимости Украины направил руководителю благотворительного фонда «Украина» Леониду Кучме президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа, сообщили в пресс-службе главы республике.
ИА Красная Весна09:36
4

Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
3

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
3

Ярославская областная больница возобновила плановую работу

24 августа Ярославская областная клиническая больница в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных в период пандемии нового коронавмруса, возобновила плановую госпитализацию по профилям «кардиология», «эндокринология» и «неврология», сообщил региональный оперативный штаб.
Коммерсантъ Ярославль11:54