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Газета.Ru
Газета.Ru

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
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РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
РИА Новостивчера в 11:20
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РБК

Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

РБКвчера в 12:23
Коммерсантъ

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии в качестве свидетеля по делу о совете оппозиции

Коммерсантъвчера в 11:36
ТАСС

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

ТАССвчера в 11:19
РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

РИА Новостивчера в 11:20
Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Интерфаксвчера в 11:45
RT на русском

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:31
REGNUM

На допрос в СК Белоруссии вызвали третьего члена координационного совета

REGNUMвчера в 08:13
КП - Беларусь

Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

КП - Беларусьвчера в 11:56

Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

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Новое деловчера в 11:03
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

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РИА Новости17:54
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