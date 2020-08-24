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Газета.Ru
Газета.Ru

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
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РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
РИА Новостивчера в 11:20
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Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Интерфаксвчера в 11:45
Коммерсантъ

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии в качестве свидетеля по делу о совете оппозиции

Коммерсантъвчера в 11:36
RT на русском

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:31
РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

РИА Новостивчера в 11:20
РБК

Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

РБКвчера в 12:23
ТАСС

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

ТАССвчера в 11:19
REGNUM

На допрос в СК Белоруссии вызвали третьего члена координационного совета

REGNUMвчера в 08:13
КП - Беларусь

Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

КП - Беларусьвчера в 11:56

Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы
N+1вчера в 03:06
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости23 августа в 04:46

«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новостивчера в 01:00
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Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Россиянам дали советы по утилизации старых смартфонов

«Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам», — пояснил эксперт.
Lenta.ru21:11

Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссиявчера в 10:18
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфаксвчера в 03:04
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