Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.