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Газета.Ru
Газета.Ru

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
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РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
РИА Новостивчера в 11:20
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RT на русском

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:31
Коммерсантъ

Алексиевич вызвали в СК Белоруссии в качестве свидетеля по делу о совете оппозиции

Коммерсантъвчера в 11:36
Lenta.ru

Алексиевич вызвали на допрос

Lenta.ruвчера в 11:34
РБК

Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

РБКвчера в 12:23
РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

РИА Новостивчера в 11:20
ТАСС

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

ТАССвчера в 11:19
Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Интерфаксвчера в 11:45
КП - Беларусь

Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

КП - Беларусьвчера в 11:56

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
Ведомости17:06
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфаксвчера в 15:30
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
1,2K

У Елены Малышевой родилась внучка

До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ruвчера в 14:00
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Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет

День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNewsвчера в 13:51
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Диетолог: раф-кофе считается высококалорийным напитком

Наталья Круглова, врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, в беседе с сайтом «Ридус» рассказала, что кофейный напиток раф, который сейчас крайне популярен, является очень калорийным.
Телеканал 360°вчера в 04:57
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Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
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