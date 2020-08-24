Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
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Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
РИА Новостивчера в 11:20
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