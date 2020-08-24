Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
Подробнее о событии
Протесты в Белоруссии, последние новости на 25 августа 2020: громкие заявления и уголовные дела
Комсомольская правда19:30
Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет
КП - Беларусьвчера в 11:56