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Газета.Ru
Газета.Ru

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.В источнике
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Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 25 августа 2020: громкие заявления и уголовные дела

Комсомольская правда19:30
РБК

Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии по уголовному делу

РБКвчера в 12:23
RT на русском

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:31
Lenta.ru

Алексиевич вызвали на допрос

Lenta.ruвчера в 11:34
РИА Новости

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

РИА Новостивчера в 11:20
ТАСС

Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

ТАССвчера в 11:19
Интерфакс

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Интерфаксвчера в 11:45
КП - Беларусь

Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

КП - Беларусьвчера в 11:56

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
РИА Новости17:54
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Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Слово и Деловчера в 14:32
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Администрация Южно-Сахалинска официально будет подсчитывать социальную рекламу

Городская дума Южно-Сахалинска на заседании комитета по градостроительной деятельности предварительно наделила департамент землепользования дополнительными полномочиями — в скором времени чиновники смогут официально контролировать объем социальной рекламы на билбордах города.
Сахалин.Инфо19:05

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети

Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через WI-FI, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ19:03
2

Иран завершил расшифровку черных ящиков украинского самолета

Тегеран, 24 августа 2020, 20:47 — REGNUM 23 августа глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангане заявил, что расшифровка черных ящиков украинского пассажирского самолета завершена и данные, извлеченные из них, отправлены в страны, потерявшие своих граждан.
REGNUMвчера в 13:47
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Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Создав условия, похожие на центр Земли, внутри лабораторной камеры, исследователи уточнили оценку возраста твердого внутреннего ядра нашей планеты, оценив его возраст от 1 до 1,3 миллиарда лет, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Physical Review Letters.
Научная Россия22 августа в 05:12
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