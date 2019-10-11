Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год, не оправдав ожидания многих букмекеров планеты, которые считали главным фаворитом на получение награды 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг.
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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

РБК05:05

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

РИА Новости05:02

Лауреат Нобелевской премии мира 2019 года будет назван в Осло

ТАСС Наука 00:00

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

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Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира 2019 года

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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Дождь05:02

Лауреатом Нобелевской премии Мира в этом году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

Эхо Москвы06:00
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Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти

Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
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Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений

Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется.
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В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

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Lenta.ru 02:21
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