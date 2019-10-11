Политика

РИА НовостиРИА НовостиНобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей. "За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
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Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Дождь06:42

Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду

Эхо Москвы07:00

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

РБК05:05

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

РИА Новости05:02

Премьер Эфиопии считает присужденную ему Нобелевскую премию мира «наградой Африки»

ТАСС07:45

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира 2019 года

REGNUM05:20

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Интерфакс05:39
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