Политика
РИА НовостиНобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей. "За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
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Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Космос
В NASA прокомментировали смерть Леонова
Газета.Ru 09:22
Шоу-бизнес
Суд назвал наследников имущества Юлии Началовой
Наследниками покойной певицы Юлии Началовой стали её родители — Виктор Васильевич и Таисия Николаевна Началовы, а также их внучка Вера.
News.ru 08:31
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Происшествия
У чиновника Росавиации хотят конфисковать активы на 19 млн рублей
Генпрокуратура России через суд потребовала изъять в доход государства автомобиль и недвижимость жены начальника одного из управлений Росавиации общей стоимостью 19 миллионов рублей, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Политика
Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ
По итогам Саммита заседатели примут документ ― Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную главой Туркменистана.
Centralasia.news 08:47
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета 03:30
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Религия
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.
REGNUM 07:32
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Происшествия
В Саратове проходит гражданская панихида по убитой девочке
Напомним, тело убитой 9-летней девочки обнаружили в одном из гаражей.
The Saratov Room 07:29
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
РИА Новости 04:59
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Авто
Компания Toyota показала водородный седан Mirai новой генерации
В сравнении с первой генерацией колесная база увеличилась на 140 мм и сейчас составляет 2 920 мм, а сам Mirai стал на 85 мм длиннее (4975 мм), на 70 мм шире (1885 мм) и на 65 мм ниже (1470 мм).
CarsWeek.ru 04:13
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия
Молдавский суд выдал мандат на заочный арест Плахотнюка
Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
RT на русском 10:17
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00