Политика

РИА НовостиРИА НовостиНобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей. "За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

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Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду

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