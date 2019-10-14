Общество

ВедомостиВедомостиНобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Интерфакс13:31

За что профессорам из США вручили Нобелевскую премию по экономике

RT на русском12:02

Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

ТАСС07:00

Нобелевскую премию по экономике вручили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Эхо Москвы13:00

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РБК06:45

Экономист: вопросы, поднятые в работе нобелевских лауреатов, сложно решить

РИА Новости11:29

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике — 2019

Naked Science05:53
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