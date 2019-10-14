Общество
ВедомостиНобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Армия и оружие
Могерини заявила об угрозе для ЕС из-за турецкой операции в Сирии
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что турецкая военная операция на северо-востоке Сирии несет прямую угрозу как для самого региона, так и для безопасности ЕС и всего мирового сообщества.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Происшествия
Грабители со стрельбой похитили сумку с деньгами в Москве
Грабители на трех автомобилей совершили разбой со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве.
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала ироничный фотоответ Рудковской
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак бросила вызов музыкальному продюсеру Яне Рудковской, высмеяв ее хобби в соцсетях.
Общество
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.