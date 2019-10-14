Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

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