Общество
РИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом
В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Здоровье
Текслер назначил министра здравоохранения Челябинской области
Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов.
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Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
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Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
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Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой.
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Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Авто
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
Происшествия
Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына
Напомним, что 9 октября в Саратове 9-летняя девочка отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла.
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Футбол
Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.