Общество

РИА НовостиРИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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