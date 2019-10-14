Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. "За усилия по борьбе с глобальной бедностью", — поясняется в заявлении комитета.

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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