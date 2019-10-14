Общество

РИА НовостиРИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

URA.Ru07:24

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РБК06:45

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Эхо Москвы09:00

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Интерфакс05:55

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости05:53

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

RT на русском06:08

Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

ТАСС06:24
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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