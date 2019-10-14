Общество
РИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
Происшествия
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении.
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
Общество
В Саратове разработают «безопасные маршруты» для школьников
Глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая в своем докладе рассказала, что педагоги, родители и сотрудники ГИБДД разрабатывают безопасные маршруты до школы.
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Гаджеты
Связной: россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за девять месяцев
Ритейлер «Связной» подвёл итоги 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк
Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.