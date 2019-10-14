Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Происшествия В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.

Общество В Саратове разработают «безопасные маршруты» для школьников Глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая в своем докладе рассказала, что педагоги, родители и сотрудники ГИБДД разрабатывают безопасные маршруты до школы.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.