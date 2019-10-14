Общество

КоммерсантъКоммерсантъНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США). Их удостоили награды за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».
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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

RT на русском06:08

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

РИА Новости05:53

Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Эхо Москвы06:00

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Интерфакс05:55

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РБК06:00

Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

ТАСС05:50
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