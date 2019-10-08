Общество

Российская газетаРоссийская газетаНобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики. Нобелевская неделя проходит 7-14 октября. Ранее уже стали известны имена ученых, получивших награду по физиологии и медицине.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Нобелевские лауреаты по физике 2019 расширили понимание прошлого и настоящего Вселенной

REF News08:23

Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области астрономии и астрофизики

Парламентская газета07:27

Названы имена лауреатов Нобелевской премии

URA.Ru06:30

Теоретик и первооткрыватели экзопланеты поделили Нобелевку по физике

РБК06:30

Эксперт оценил шансы россиян получить Нобелевскую премию по физике

РИА Новости08:26

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Известия06:21

Общий вид на Вселенную: за что дали Нобелевскую премию по физике

Forbes09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Футбол

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Экономика

В России вырос нелегальный рынок такси

В России вырос рынок нелегальных таксомоторных перевозок. Об этом сообщают специалисты аналитического центра при правительстве России.
EastRussia 04:47
Политика

Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.
News.ru 09:02
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Единоборства

Соперник Усика попался на допинге перед боем

Life.ru 04:34
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Единоборства

Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным

Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя.
Советский спорт 03:00
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ 07:31
Кино

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 02:57
Авто

Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей

Специалисты шведской и китайских марок намерены объединить свои усилия по разработке двигателей внутреннего сгорания в отдельный бизнес, чтобы создать нового глобального поставщика, который будет стремиться разрабатывать традиционные ДВС следующего поколения и гибридные силовые установки.
SpeedMe вчера в 04:25
Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Армия и оружие

В украинской оборонке вскрыли очередную схему на 3 миллиона долларов

«Главный военный прокурор открыл уголовное дело по фактам возможного злоупотребления должностными лицами Министерства обороны, в следствии чего было утрачено 84,5 миллиона гривен [3,4 миллиона долларов] из бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Новостной фронт 09:00
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Футбол

Дембеле может получить дисквалификацию за критику в адрес арбитра

Два игрока «Барселоны» были удалены во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) — Усман Дембеле и Рональд Араухо.
Спорт-Экспресс 06 октября в 18:16
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

РИА Новости 04:26
Армия и оружие

Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
REGNUM 09:00
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дидье Кело
Швейцарский астроном
Швейцарский астроном. Лауреат премии Вольфа по физике в 2017 году с Мишелем Майором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мишель Майор
Швейцарский астроном
Швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы. Майор официально ушёл в отставку в 2007 году, но остаётся активным исследователем в Женевской обсерватории. Является со-обладателем международной премии им. В. А. Амбарцумяна 2010-го года. Лауреат премии Вольфа по физике в 2017 году с Дидье Кело.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное