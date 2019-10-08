с чего всё началось

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики. Нобелевская неделя проходит 7-14 октября. Ранее уже стали известны имена ученых, получивших награду по физиологии и медицине.

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

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Происшествия В Ленинградской области в аварии погибли три человека В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.

Единоборства Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.

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Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

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Политика Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

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Гаджеты В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.