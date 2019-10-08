Общество
Российская газетаНобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики. Нобелевская неделя проходит 7-14 октября. Ранее уже стали известны имена ученых, получивших награду по физиологии и медицине.
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с чего всё началось
BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFvSputnik Таджикистан05:52
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Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов
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Названо условие для бесплатной раздачи продуктов россиянам
Как отметили в АКОРТ, сначала нужно легализовать раздачу продуктов, как давно уже сделано в Европе, а потом обсуждать, какой продукт можно охарактеризовать как «с истекающим сроком годности».
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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
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В России ОСАГО подорожает в два раза
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Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Gmbox.ru 11:29
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
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Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
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Экс-депутата Рады могут арестовать на Украине
REGNUM вчера в 06:08
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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Политика
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С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Политика
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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Опубликован трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Премьера проекта прошла в марте 2013 года.
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В России могут запретить крафтовое пиво
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Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
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В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
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Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
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