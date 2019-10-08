Общество
BFM.ruНобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
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BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFvSputnik Таджикистан05:52
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