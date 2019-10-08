с чего всё началось

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Политика Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Путешествия Россияне раскупили все путевки в Турцию на октябрь В 2019 году, по сравнению с октябрем прошлого года, россияне купили на 20% больше путевок.

Кино Федор Бондарчук начал снимать первый сериал Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

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Футбол Памятник Златану Ибрагимовичу открыли в Швеции Высота памятника составляет около 3,5 метра, вес — 550 кг. Памятник выполнен из бронзы с золотым отливом.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

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Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

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Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Армия и оружие Сирийские курды назвали условия для диалога с Россией и Дамаском Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных районах Сирии, готовы начать переговоры с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации.

Происшествия В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.

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Политика Разговор Трампа с Зеленским окрестили «сумасшедшим и пугающим» Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.

Наука Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.

Политика Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.