с чего всё началось

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики. Нобелевская неделя проходит 7-14 октября. Ранее уже стали известны имена ученых, получивших награду по физиологии и медицине.

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

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