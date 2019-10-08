Общество
Российская газетаНобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики. Нобелевская неделя проходит 7-14 октября. Ранее уже стали известны имена ученых, получивших награду по физиологии и медицине.
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BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFvРоссийская газета05:58
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