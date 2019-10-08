Общество
RT на русскомОбъявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
Работы учёных изменили представления человечества об окружающем его мире и предоставили шанс найти ответ на вечные вопросы, отмечается на сайте Нобелевской премии. 8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.
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BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFvSputnik Таджикистан05:52
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