с чего всё началось

Работы учёных изменили представления человечества об окружающем его мире и предоставили шанс найти ответ на вечные вопросы, отмечается на сайте Нобелевской премии. 8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике

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Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.