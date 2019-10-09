Наука

Газета.RuГазета.RuНобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино за развитие литий-ионных батарей. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.
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