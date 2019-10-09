Наука
Газета.RuНобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино за развитие литий-ионных батарей. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.
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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
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Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
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Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
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Происшествия
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Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
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Происшествия
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Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
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Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Кино
Бри Ларсон не знала, как много хейтеров у «Капитана Марвел»: «У меня нет на это времени»
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Экономика
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
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Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
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Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность
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ТАСС 05:22
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Культура
Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.
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