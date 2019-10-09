Наука

ИнтерфаксИнтерфаксНобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.
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с чего всё началось
The 2019 #NobelPrize
 in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg
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