с чего всё началось

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Футбол Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю Лунёву Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв заслуживает уважительного отношения, несмотря на ошибки.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

Политика В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

Авто Фотошпионы поймали серийный кроссовер Mercedes-Maybach Среди основных отличий кроссовера Maybach от Mercedes GLS, на базе которого он построен, – новая радиаторная решетка, измененная задняя часть, а также новые колесные диски с шинами Continental PremiumContact 6. В то время как внешние изменения оказались незначительными, дизайнеры сосредоточили свои усилия на улучшении салона, уточняет издание.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Общество Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Политика CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.

Энергетика В Киеве повысятся тарифы на отопление "Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Происшествия В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".

Общество Король Швеции отлучил внуков от престола Король Швеции Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.

Экономика В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Культура Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Авто Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4 В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.