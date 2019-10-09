Наука
ИнтерфаксНобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей
Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbgХайтек05:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Тарантас Ньюс вчера в 12:27
Футбол
Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю Лунёву
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв заслуживает уважительного отношения, несмотря на ошибки.
REGNUM 07:35
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Авто
Фотошпионы поймали серийный кроссовер Mercedes-Maybach
Среди основных отличий кроссовера Maybach от Mercedes GLS, на базе которого он построен, – новая радиаторная решетка, измененная задняя часть, а также новые колесные диски с шинами Continental PremiumContact 6. В то время как внешние изменения оказались незначительными, дизайнеры сосредоточили свои усилия на улучшении салона, уточняет издание.
Движок 09:01
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество
Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла
Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
РИА Новости 09:21
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкий город в ответ на авиаудары
Коммерсантъ 11:00
Энергетика
В Киеве повысятся тарифы на отопление
"Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.
ИА Новороссия 05:55
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Спорт
Российские гимнасты взяли командное золото ЧМ
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Общество
Король Швеции отлучил внуков от престола
Король Швеции Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Летидор вчера в 16:25
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу
Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.
Bimru.ru 03:42
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 07:49
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Авто
Mazda показала обновленную модель Mazda CX-4
В Китае рестайлинговая версия Mazda CX-4 в продажу поступит в текущем месяце.
Tvoe-avto.com 11:31
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40