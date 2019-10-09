с чего всё началось

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Подробнее о работе ученых можно прочесть в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Армия и оружие Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Происшествия ГБР Украины поднимет и другие уголовные дела в отношении Пашинского Следователи государственного бюро расследований (ГБР) направят запросы в другие правоохранительные органы Украины относительно наличия у них каких-либо криминальных производств в отношении экс-нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.

Общество В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.

Политика Медведев назначил нового главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

Происшествия Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Происшествия Курянка отсудила у Минобороны более 900 тысяч рублей за аварию с БТР Суд признал вину водителя БТР и обязал Минобороны выплатить женщине 912 тысяч 884 рубля.

Гаджеты На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.